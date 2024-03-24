Суд арестовал первого обвиняемого в теракте в «Крокусе» на два месяца

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный суд Москвы арестовал Далерджона Мирзоева, обвиняемого в нападении на «Крокус сити холл», передал корреспондент РИА Новости из зала суда. Он пробудет под стражей до 22 мая.

Избрать Мирзоеву меру пресечения в виде заключения под стражей на срок до 22 мая, — заявила судья Елена Ленская.

Перед этим адвокат мужчины попросил судью оставить его подопечного на свободе. Он аргументировал свою просьбу тем, что предполагаемый участник теракта является многодетным отцом. В настоящий момент Мирзоева уже вывели из зала суда.

Ранее пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы выложила фотографию второго подозреваемого в нападении на ТРЦ «Крокус Сити Холл». На кадрах видно, как мужчину в наручниках завели в зал для слушаний. Им является 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали. У него, как уточняется, есть ребенок.

Перед ним в Басманный районный суд доставили еще одного предполагаемого участника атаки — 32-летнего Далерджона Мирзоева. Его фото также появилось в открытом доступе. Следственный комитет предъявил обоим мужчинам обвинение по ч. 3 пункт «б» ст. 205 (теракт в составе группы лиц, повлекший смерть человека).

Telegram-канал WarGonzo опубликовал кадры задержания обвиняемых. В операции участвовали спецназ ЦСН, ФСБ, «Ахмат» и военнослужащие Ленинградского военного округа.