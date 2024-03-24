Суд предъявил обвинения двум подозреваемым в теракте в «Крокусе»

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Следственный комитет предъявил обвинение в теракте двум предполагаемым участникам нападения на концертный зал «Крокус сити холл», рассказали ТАСС в пресс-службе Басманного суда, в который поступили ходатайства об аресте фигурантов дела. Там отметили, что мужчинам вменяют теракт в составе группы лиц.

Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоев Далерджон Баротович обвиняются по ч. 3 пункт «б» ст. 205 (теракт в составе группы лиц, повлекший смерть человека), — уточнили в суде.

Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы опубликовала кадры с места событий. Видно, как мужчину с прижатыми к телу руками заводят в зал.

Ранее сообщалось, что одного из подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» доставили в Басманный суд. Там предполагаемому виновнику трагедии, Далерджону Мирзоеву, изберут меру пресечения. Подчеркивается, что в суд поступило ходатайство СК о его аресте. Следствие, как стало известно, также просит арестовать второго фигуранта дела о теракте в «Крокусе» — Рачабализода Саидакрами Муродали.

До этого в Сети были появились кадры происходящего вокруг территории Басманного суда в Москве, куда доставили подозреваемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Здание суда было оцеплено, по его периметру дежурили сотрудники силовых ведомств. Вокруг выставлены ограждения, все припаркованные рядом автомобили эвакуировали. Кроме того, территорию обследовали кинологи с собаками.