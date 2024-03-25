Один из обвиняемых в теракте в «Крокусе» публиковал снимки из Стамбула Обвиняемый в атаке на «Крокус» Фаридуни посещал зимой Стамбул

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Шамсидин Фаридуни

Один из обвиняемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Шамсидин Фаридуни публиковал в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) снимки из Стамбула, сообщает РИА Новости. Мужчина, по всей видимости, посетил Турцию минувшей зимой.

Фаридуни сделал восемь публикаций в один день — 23 февраля. Почти на всех фотографиях указана геолокация «Аксарай, Стамбул». Среди изображений есть и фото самого обвиняемого, а также снимки, сделанные, предположительно, в мечети Фатих.

Ранее «Известиям» стало известно, что двое обвиняемых в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» могли пройти инструктаж во время поездки в Турцию. По данным журналистов, остальных террористов завербовали уже на территории России. Источник предположил, что четверо уроженцев Таджикистана являются случайными исполнителями, «одержимыми нехваткой денег».

До этого Басманный суд Москвы арестовал Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни, обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле». Мужчины заключены под стражу на месяц и 28 суток, до 22 мая 2024 года. Фаридуни исполнилось 25 лет, судимостей он раньше не имел, женат, есть один ребенок. Файзову − 19 лет, холост, детей нет.

Суд также арестовал еще двух предполагаемо причастных к нападению — Далерджона Мирзоева и Рачабализода Саидакрами Муродали. Обоим была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая.