Никас Сафронов рассказал, как от него ушла Ирина Понаровская

https://static.news.ru/photo/7c0a57be-9780-11ea-992a-fa163e074e61_660.jpg Никас Сафронов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Художник Никас Сафронов не скрывает своих былых романов с певицей Натальей Ветлицкой и актрисой Татьяной Васильевой. Он также рассказал, как на полгода увлёкся певицей Ириной Понаровской, которая до него встречалась с Сосо Павлиашвили.

Ирочка мне нравилась: красивая, гармоничная, элегантная, аристократичная. Она из хорошей семьи, настоящая петербужская дива, — рассказал KP.RU Сафронов.

Он также сообщил, что и у него, и у Понаровской были спортивные автомобили, и они часто устраивали гонки за городом. На этой почве и возник роман. Однако из-за постоянного несовпадения графиков гастролей и выставок он продлился всего полгода.

Когда мы начали отдаляться, Ира позвонила мне и сообщила, что встретила другого мужчину, — признался художник.

При этом, по словам Сафронова, с Понаровской они остались друзьями и сохранили прекрасные отношения.

Как писал NEWS.ru, Никас Сафронов заявил, что вложил не менее ста тысяч долларов в своего внебрачного сына Дмитрия Цибульского, даже не делая анализ на ДНК. Как сказал Сафронов, несколько лет назад он начал помогать Дмитрию. Тот обещал вести правильный образ жизни, однако стал выпивать. Живописцу не понравилось, что его внебрачный сын относится к нему потребительски. Как сказал Сафронов, он выполнил перед сыном все свои обязательства. Больше помогать ему он не намерен.