Бездетность, гибель возлюбленного, уход из кино: где сейчас Ирина Феофанова

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ирина Феофанова

Актриса Ирина Феофанова известна по ролям в фильмах «Частный детектив, или Операция «Кооперация», «Русский бизнес» и «Сын за отца». Чем сейчас занимается артистка, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Ирина Феофанова

Актриса родилась 18 апреля 1966 года в Пензе, в подростковом возрасте переехала в Москву. Феофанова после окончания школы поступила в столичный строительный вуз, но бросила учебу, пройдя вступительные экзамены в театр-студию «На Усачевке», а позднее стала студенткой театрального училища имени Щепкина. Занятия она совмещала с работой почтальоном.

Со второго курса обучения в театральном училище Феофанова начала выступать на сцене Малого театра и Московского областного театра драмы. Артистка дебютировала в кино в 1986 году в криминальной ленте «Без срока давности». Позднее она также снялась в фильмах «Мы — ваши дети», «Черный коридор», «Под куполом цирка» и «Кооперация».

Известность Ирине Феофановой принесла главная роль в картине «Частный детектив, или Операция «Кооперация». Она стала лучшей актрисой 1990 года в СССР по опросу журнала «Советский экран». Затем она появилась в фильмах «Стрелец неприкаянный», а после выхода ленты «Сын за отца» практически перестала сниматься.

Что известно о личной жизни Ирины Феофановой

В 23 года, сразу после окончания театрального вуза, Феофанова вступила в отношения с молодым бизнесменом по имени Сергей. Пара строила планы на будущее и планировала свадьбу, однако возлюбленный артистки погиб в автомобильной катастрофе в центре Москвы. При этом Феофанова считает, что его убили.

«Думаю, его убили. Как раз накануне в разговоре со мной любимый обмолвился, что заключил крупную сделку. Рассказала следователю, а тот мрачно посоветовал «поскорее всю эту историю забыть. Не сумела в этом разобраться — настолько была сражена горем», — рассказала она 7days.ru.

После смерти возлюбленного Ирина Феофанова год не выходила на сцену, не снималась в кино и не отвечала на телефонные звонки. Позднее она вышла замуж за режиссера Владимира Фатьянова, однако этот брак оказался недолгим.

Вторым мужем актрисы стал режиссер и сценарист Евгений Малевский. С ним артистка развелась из-за его ревности к партнерам по съемочной площадке. Детей у Феофановой нет.

Чем сейчас занимается Ирина Феофанова

Ирина Феофанова больше десяти лет не снимается в кино. Последний раз она приняла участие в съемках картины «Искатели приключений» в 2012 году.

«В кино я сейчас не снимаюсь. Причин предостаточно. В моем возрасте интересных ролей предлагают мало. Разве что мамаш играть? А я уже капризная — поработала у прекрасных режиссеров, в картинах по хорошим сценариям», — объяснила уход из кино актриса.

На настоящий момент она руководит своей детской театральной студией, которую основала в 2001 году. В мастерской, помимо Феофановой, преподают другие российские артисты, в частности Татьяна Догилева и Сергей Аронин.

Выпускниками студии Ирины Феофановой являются актрисы Яна Гладких, Елизавета Арзамасова и Мария Фомина.

«Сейчас в театральных кругах говорят, что моя студия — это уже бренд. Приятно слышать. Я просто занималась тем, что интересно, и пыталась делать это хорошо», — говорит артистка.

Читайте также:

Клиническая смерть, ссора с Пугачевой, покой: где сейчас Ирина Понаровская

«От меня требовали вернуться в Москву»: где сейчас певица Нина Бродская

Филипп Киркоров: последние новости 25 марта, куда улетел после «Крокуса»