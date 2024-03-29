Последние новости шоу-бизнеса 29 марта: Лолита, Ивлеева, Кологривый

Фото: Коллаж NEWS.RU/РИА «Новости»

Концерт певицы Лолиты Милявской отменили в Барнауле. Какие еще последние новости российского шоу-бизнеса известны сегодня, как блогер Анастасия Ивлеева отреагировала на произошедший в «Крокус Сити Холле» теракт?

Какие последние новости известны о Лолите

Концерт Лолиты Милявской, который должен был состояться в Барнауле в ДК Мотостроителей 9 марта, отменили. Это произошло вскоре после того, как исполнительница, попав в скандал из-за участия в «голой» вечеринке, вернулась на сцену.

О причинах отмены не сообщается.

По информации «Газеты.Ru», Лолита не единственная артистка, лишившаяся концертов в Барнауле. Издание сообщает, что ДК Мотостроителей также отменил концерты группы Reflex (26 марта) и Вики Цыгановой (6 апреля). При этом выступление Олега Газманова, запланированное на 28 марта, было перенесено.

Ранее Лолита выразила соболезнования жертвам теракта в «Крокусе».

«Каждый день нам несет трагедию в последнее время. Как можно к этому привыкнуть?! Добрый Зритель, работники зала... Мы все были знакомы и хотели жить вечно. Погибшим в этом страшном теракте вечная память и покоя там, где мы еще не были... Нам, живущим и дышащим, никогда не смириться с ненавистью и агрессией. Аминь», — написала она в Telegram-канале.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита

Какие последние новости известны об Ивлеевой

Несколько дней назад Анастасию Ивлееву заметили рядом со стихийным мемориалом напротив «Крокус Сити Холла», в котором вечером 22 марта произошел теракт. На опубликованном в Сети видео заметно, как блогер возложила цветы в память о погибших.

Также телеведущая выразила соболезнования в соцсетях. Ивлеева отметила, что ее сковывает чувство беспомощности, когда она думает о том, что пережили люди во время теракта в «Крокусе».

«Страшно. Страшно стоять здесь, страшно представить, что испытали люди, страшно думать о том, сколько погибших, раненых. Страшно от разрывающего и давящего чувства беспомощности. Молюсь и скорблю вместе с вами», — написала она.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Кологривый

Какие последние новости известны о Кологривом

27 марта актер Никита Кологривый вышел из изолятора временного содержания после семи суток ареста, которые получил за пьяный дебош в новосибирском баре. Он не стал отвечать на вопросы журналистов и сразу уехал на затонированной машине.

Звезда сериала «Слово пацана» отсидел положенный срок в спецприемнике после того, как его признали виновным в мелком хулиганстве. Он отбывал арест за потасовку в новосибирском баре и укус официантки.

Недавно также появилась информация о том, что Кологривый лишился роли Владимира Жириновского из-за скандала в новосибирском баре. При этом режиссер картины Александр Баранов опроверг новости об «увольнении» артиста. Он сообщил, что кастинга еще не было и Кологривый рассматривается в качестве кандидата на главную роль.

«Если он придет на кастинг, узнаем, стоит ли его брать», — заявил Баранов.

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