«Я никого не назначал»: режиссер о лишении Кологривого роли Жириновского Режиссер Баранов заявил, что не назначал Кологривого на роль Жириновского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Режиссер Александр Баранов, который планирует снять фильм-биографию об основателе ЛДПР Владимире Жириновском, заявил NEWS.ru, что кастинг актеров еще не объявляли. Комментируя информацию о лишении Никиты Кологривого роли Жириновского, он подтвердил, что актер был одним из кандидатов. Режиссер отметил, что у него были переговоры с ЛДПР касательно фильма, но «больше ни с кем».

Я не могу никого снять, потому что пока никого не назначал на эту роль. Как я могу снять того, кого еще не назначал? Кандидат — это одно. Это же разные вещи. Кандидатов может быть и тысяча. Да, Кологривый был кандидатом, — сказал Баранов.

Ранее портал Regions со ссылкой на бизнесмена и владельца усадьбы Гребнево Андрея Ковалева заявил, что кастинг на роль Владимира Жириновского в биографическом фильме о лидере ЛДПР решили возобновить после ареста Никиты Кологривого из-за дебоша, который он устроил в новосибирском баре. По словам собеседника, артист «зазвездился» из-за резко свалившейся на него славы.

В феврале профайлер Денис Давыдов в беседе с NEWS.ru назвал имена актеров, которые, помимо Кологривого, могли бы сыграть Жириновского в молодые годы политика. По его мнению, на эту роль подошли бы артисты Юрий Борисов, Александр Головин, Дмитрий Шевченко, Сергей Юшкевич, Александр Яценко и Павел Деревянко.