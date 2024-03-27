Кологривый вышел на свободу после семи суток ареста и попал на видео Актер Никита Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый вышел из изолятора временного содержания после семи суток ареста, которые получил за пьяный дебош в новосибирском баре, сообщает РИА Новости. Он не стал отвечать на вопросы журналистов и сразу уехал на затонированной машине.

Кологривый отсидел положенный срок в спецприемнике после того, как его признали виновным в мелком хулиганстве. Он извинился за свои выходки.

Кологривый отбывал арест за то, что устроил потасовку в новосибирском баре и укусил официантку. 22 марта суд отказался продлевать арест актера до 15 суток. Сам Кологривый отметил, что считает семидневный арест слишком жестоким наказанием за его проступок. Если после первого дня отбытия срока ареста он радовался, что смог выспаться, то втором суде он жаловался на недостаточное количество воды, еды и отсутствие душа.

Ранее телеведущий и блогер Отар Кушанашвили назвал звезду «Слова пацана» дураком после скандала в одном из баров Новосибирска. Он подчеркнул, что, когда в его жизни случались подобные инциденты, он уже на следующий день извинялся и пытался загладить вину. По мнению шоумена, Кологривый ведет себя крайне неправильно.

В свою очередь кинокритик Александр Шпагин считает, что Кологривый может повторить судьбу коллеги Алексея Панина, которого после череды скандальных событий перестали приглашать к сотрудничеству. По его мнению, Панин был уверен, что все его выходки останутся безнаказанными.