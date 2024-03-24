Ивлееву заметили у мемориала рядом с «Крокусом»

Блогера Анастасию Ивлееву заметили рядом со стихийным мемориалом напротив «Крокус Сити Холла», в котором вечером 22 марта произошла чудовищная трагедия, унесшая жизни свыше 140 человек. Как видно на опубликованных в Сети кадрах, артистка возложила цветы в память о погибших при теракте.

Ранее она выразила соболезнования близким погибших, а всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Всех остальных она призвала не утопать в потоке плохих новостей. Также она рекомендовала всех неравнодушных сдавать кровь. По ее словам, это сейчас действительно важно и ценно.

О трагедии в подмосковном Красногорске ранее высказались певец Филипп Киркоров, певица Кристина Орбакайте, актер Милош Бикович, актриса Яна Поплавская, исполнитель SHAMAN, певицы Лолита Милявская, Люся Чеботина и другие.

Также волонтеры возложили цветы и свечи от имени участников спецоперации у мемориала напротив «Крокуса». По словам представителя волонтерской организации «Нить жизни» Кирилла Субботина, на свечах написаны позывные военных.