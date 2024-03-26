Концерт Лолиты отменили в российском городе вскоре после ее «реабилитации» Концерт Лолиты отменили в Барнауле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Концерт певицы Лолиты отменили в Барнауле, сообщается на сайте по продаже билетов. Это произошло вскоре после того, как артистка, попав в скандал с «голой» вечеринкой, вернулась на сцену. О причинах отмены не сообщается.

Известно, что Лолита должна была выступить в барнаульском Дворце культуры мотостроителей. Помимо ее концерта, также были отменены мероприятия с участием группы Reflex и Олега Газманова. Они должны были состоятся 26 и 28 марта. Также не состоится выступление исполнителя IVAN 3 апреля и Вики Цыгановой 8 апреля.

Ранее сообщалось, что Милявская впервые за долгое время стала гостьей светского мероприятия и посетила церемонию вручения национальной музыкальной премии «Виктория», которая прошла на «Live Арене» в Москве. Кроме этого, гостем церемонии стал народный артист России Филипп Киркоров, который появился на мероприятии под крики фанатов «Единственная моя».

Лолита посетила мероприятие в ярком наряде с длинной красной юбкой и короткой шубой. Ее сопровождал певец и композитор Алексей Романоф, являющийся автором многих ее песен. Киркоров в свою очередь появился на церемонии со спутницей из Макеевки, которую он назвал талантливой девушкой.