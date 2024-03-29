Пугачева и Галкин: последние новости 29 марта, стала ли певица иноагентом

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Минюст проверяет источники финансирования певицы Аллы Пугачевой на фоне запроса о признании ее иноагентом. Где сейчас юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), какие известны последние новости о семье артистов сегодня?

Когда Пугачеву могут признать иноагентом

Генпрокуратура просит Министерство юстиции РФ наделить певицу статусом иностранного агента, заявил глава ФПБК Виталий Бородин. Он выразил надежду, что дело доведут до конца.

«Пришел ответ из Генеральной прокуратуры РФ на мое обращение: „Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом“. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца», — отметил Бородин.

Как выяснил Telegram-канал SHOT, на настоящий момент Минюст проверяет источники финансирования Аллы Пугачевой. По информации канала, соответствующий статус может быть присвоен певице незадолго до ее 75-летия, которое Примадонна отпразднует 15 апреля.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

«После того как Генпрокуратура передала соответствующий запрос в Минюст, ведомство начало изучать такую возможность. Сейчас активно проверяются источники финансирования певицы, а также ее различные высказывания. В том числе и о том, что „нормальные люди не собираются возвращаться в Россию“. После того как Министерство соберет необходимые доказательства, в течение 10 дней будет принято соответствующее решение. В таком случае иноагентом народную артистку могут объявить через две недели — в пятницу (именно в этот день публикуются обновления в списке иноагентов), 12 апреля», — уточнил SHOT.

Почему Пугачева заговорила о теракте в «Крокусе»

Пугачева прервала молчание спустя неделю после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». На своей странице в соцсетях певица заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в публичном пространстве. Пост Примадонна сопроводила своей фотографией.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru предположил, что артистка опубликовала пост о теракте на фоне информации о возможном получении статуса иноагента. При этом парламентарий напомнил, что на днях Примадонна извинялась перед артисткой Манижей, но, по его мнению, оба обращения исходили не от души.

«Вопрос риторический. Запахло жареным — спохватилась. А от души неделю до этого перед Манижей извинялась. Впрочем, тоже не от души, просто на другую аудиторию», — сказал Шолохов.

Как Пугачева повлияла на популярность Вайкуле

Композитор Раймонд Паулс и поэт Илья Резник «сделали» в конце 80-х певицу Лайму Вайкуле назло Алле Пугачевой, с которой поссорились, сообщил NEWS.ru продюсер Сергей Лавров.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Лайма Вайкуле

«В свое время Паулс и Резник поссорились с Пугачевой и назло ей решили „сделать“ такую певицу, как Лайма Вайкуле. Ее вытащили чуть ли не из ресторана, написали материал, и она зашла. Неудивительно, это были лучшие композитор и автор слов в Советском Союзе», — рассказал Лавров.

Паулс и Резник написали специально для латвийской певицы несколько хитов: «Ночной костер», «Еще не вечер», «Вернисаж». Премьера последних двух песен состоялась на «Новогоднем голубом огоньке».

Что известно о местонахождении Пугачевой и Галкина

Галкин сейчас находится в гастрольном туре по Израилю. Сегодня, 29 марта, он выступит с сольной программой в Тель-Авиве.

Местоположение Пугачевой неизвестно. После отъезда из России она вместе с Максимом Галкиным и двойняшками Лизой и Гарри обустроилась в Израиле, однако в октябре прошлого года семья переехала на Кипр. В своем последнем видеообращении она прокомментировала тему возвращения, заявив, что «нормальные люди» не планируют вновь жить в России.

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