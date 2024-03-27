В РФ началась процедура признания Пугачевой иноагентом? Что будет дальше

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

В СМИ появилась информация, что началась процедура признания народной артистки СССР Аллы Пугачевой иноагентом. Кто почти добился для нее этого статуса и за что она может оказаться в немилости у Минюста?

Правда ли, что Пугачева станет иноагентом

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что в России началась процедура признания Примадонны иностранным агентом. По его словам, наделить певицу соответствующим статусом просит Министерство юстиции РФ.

«Пришел ответ из Генеральной прокуратуры РФ на мое обращение: „Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом“. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца», — написал Бородин в своем Telegram-канале.

Ранее Бородин отмечал, что аргументов в пользу такого решения несколько. В этом перечне и отъезд Примадонны в Израиль, и ее «антироссийская позиция», и поддержка Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Почему Пугачеву считают предательницей

Общественность призывала признать Примадонну иноагентом после того, как 4 октября 2022 года она обратилась в социальных сетях к тем, кого «всегда терпеть не могла». Певица не уточнила, кому конкретно адресована публикация.

«Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела зря и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала Пугачева.

Спустя год, 11 ноября 2023 года, артистка оставила новое обращение на странице в соцсетях. Его Примадонна адресовала завистникам, которые, по ее словам, пытаются оттолкнуть от нее поклонников. Пугачева подчеркнула, что именно их назвала холопами и рабами в октябре 2022 года.

Примадонна отметила, что «хамскими высказываниями», «абсурдными вымыслами и наглым враньем» в ее адрес клеветники пытаются оттолкнуть от нее людей.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Новая волна хейта обрушилась на Пугачеву после ее танца под украинскую песню на яхте. Примадонна сняла себя на фронтальную камеру. На видео артистка широко улыбалась, а в подписи к ролику призвала не беспокоиться за нее.

Подписчики певицы выяснили, что на фоне играет украинская народная песня. Композиция под названием «Ой, на горе два дуба» рассказывает о казаке, повстречавшем девушку в дубовой роще.

Третья волна критики Пугачевой началась после ее конфликта с народным артистом РФ Стасом Михайловым. Примадонна выпустила первую за пять лет песню, после чего артист сообщил, что не будет слушать ее. Певец также заявил, что все звезды, которые уехали из России, спустя время «на коленях приползут обратно».

Пугачева ответила Михайлову, опубликовав ролик в соцсетях. Она специально изменила свой голос на хриплый и объяснила, почему не может встать перед ним на колени.

Также Примадонна отметила, что уехавшие за границу артисты, которые, по ее мнению, являются «нормальными людьми», не собираются возвращаться в Россию, и предложила Михайлову «зарабатывать, пока может».

Пугачева добавила, что если вернется в Россию, то скажет все, что она думает. После этого она сменила хриплый голос на обычный и оскорбила Михайлова.

Поведение Примадонны осудили многие ее бывшие коллеги по шоу-бизнесу.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Кто призывал признать Пугачеву иноагентом

Сама Пугачева в сентябре 2022 года опубликовала в соцсетях призыв к Министерству юстиции признать ее иностранным агентом вслед за ее супругом шоуменом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова», — написала тогда певица.

7 марта 2024 года депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать Пугачеву иноагентом, чтобы она «не могла больше получать деньги из России». Также парламентарий не согласился с певицей, которая заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться в РФ». По его мнению, «все нормальные люди» как раз находятся в стране.

«И даже неплохо, что предателей и лжецов как пену вынесло наружу спецоперацией. Государство очистилось от паразитов, десятилетиями доивших бюджет и опустошавших карманы россиян», — высказался депутат.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко призвала не вешать на Примадонну ярлык иноагента.

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