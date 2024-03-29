Магнитные бури сегодня, 29 марта: что завтра, головные боли, недомогание

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 29 марта, на Земле наблюдается спокойная геомагнитная обстановка, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли магнитных бурь завтра, что за вспышки на Солнце?

Что известно о магнитных бурях 29 и 30 марта

Сегодня уровень геомагнитных колебаний достигнет уровня Kp 2, что говорит почти о полном магнитном штиле.

Вероятность возникновения магнитной бури составляет 5%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние 24 часа магнитных бурь не было, сообщается на сайте ИКИ РАН.

Специалисты из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») отметили, что 30 марта магнитное поле Земли может находиться в неустойчивом состоянии.

«Вспышечная солнечная активность 29 марта будет высокой, ожидаются вспышки класса Х, в том числе протонные. Геомагнитное поле 29 марта спокойное с отдельными периодами неустойчивости, а 30 марта возможно неустойчивое. Радиационная обстановка в основном невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — говорится в прогнозе ФГБУ «ИПГ».

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Что за вспышки на Солнце произошли сегодня ночью

По данным ученых ИКИ РАН, минувшей ночью на Солнце была зафиксирована вспышка высшего балла X.

«Активная область в настоящий момент находится очень близко к западному краю Солнца, на самой границе зоны возможного влияния на Землю. Произойди событие всего 12–24 часами позже, можно было бы уверенно утверждать, что геомагнитные и радиационные последствия от него исключены. В настоящий момент ситуация является пограничной и может качнуться в любую сторону. По всей вероятности, к утру станет понятен масштаб взрыва, а также были ли выброшены в космос крупные массы вещества, оказывающие наибольшее ударное воздействие на планеты Солнечной системы», — пояснили эксперты.

Также отмечается, что в ближайшие дни солнечная активность должна будет прекратиться, геомагнитная обстановка на Земле придет в норму.

«Согласно долгосрочному прогнозу, риски для Земли будут полностью сняты уже в эти выходные. Вспышечная активность Солнца может поддерживаться еще пару дней, но начиная с понедельника также упадет почти до нуля. Сколько может продлиться этот перерыв, сказать пока трудно. Предварительно, пониженная солнечная активность может наблюдаться до второй половины апреля», — подчеркнули в ИКИ РАН.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Для кого опасны магнитные бури

Доктор медицинских наук Рина Заславская в разговоре с NEWS.ru пояснила, что здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период магнитных бурь, но людям с сердечно-сосудистыми патологиями следует быть осторожнее.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — сказала медик.

Врач-кардиолог заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский в беседе с NEWS.ru отметил, что магнитные бури приводят к бурным процессам в организме, в этот период число вызовов скорой помощи значительно увеличивается, в больницы часто поступают пациенты с инсультами, инфарктами и бронхиальной астмой.

«Недомогания могут быть связаны с изменением скорости ветра или артериального давления. Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к гипертоническому кризу. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — заявил кардиолог.

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