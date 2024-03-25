Галкин, планы на Израиль, отказ от политики: куда пропал Владимир Молчанов

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС

Владимир Молчанов

Владимир Молчанов — радиоведущий, журналист, диктор, который стал популярен благодаря телевизионной программе «До и после полуночи». Чем сейчас он занимается?

Чем известен Молчанов

Владимир Молчанов родился 7 октября 1950 года в Москве в семье композитора Кирилла Молчанова и актрисы Марины Пастуховой-Дмитриевой. В юности занимался теннисом, был чемпионом СССР среди юношей в парном разряде. После школы поступил на филологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «нидерландский язык и литература», который окончил в 1973 году.

Первые шаги в журналистике сделал в 1973 году, когда его пригласили в агентство печати «Новости» редактором и собственным корреспондентом в Нидерландах. В период с 1975 по 1981 год занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений, а также издал на эту тему книгу очерков «Возмездие должно свершиться».

Фото: Владимир Мусаэльян/Фотохроника ТАСС Автор и ведущий телепередачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов в студии

В 1987 году начал работать в редакции программы «Время» (первая программа Центрального телевидения Гостелерадио СССР). Параллельно с этим запустил авторское шоу «До и после полуночи», в котором выступал сценаристом и телеведущим. Программа выходила в эфир с марта 1987 по 1991 год. Первым гостем стал артист Андрей Миронов — это было его последнее интервью на телевидении. Также он был ведущим программ «Время», «90 минут», «120 минут».

В 1991 году покинул Гостелерадио. В 1990-х сотрудничал с телеканалами РТР («Россия») и РЕН ТВ. Вел программу «До и после...». Молчанов был художественным руководителем информационного тележурнала «Панорама» и вел телепередачу «И дольше века», а также дневное ток-шоу «Частная жизнь».

Журналист является автором около двадцати документальных фильмов. С 21 ноября 2005 по 28 июня 2020 года на «Радио Орфей» вел передачу «Рандеву с дилетантом». В качестве актера снялся в двух проектах «Сочинение ко Дню Победы» и в сериале «Черная комната».

Что известно о личной жизни Молчанова

В 1968 году будущий журналист познакомился с Консуэло Сегурой, которая приехала в Москву с делегацией из Нидерландов и имела испанское происхождение. Пара поженилась в 1969 году.

В браке, через 12 лет совместной жизни, родилась дочь Анна, которая получила свое имя в честь сестры Молчанова. Известно, что у нее родился сын Дмитрий, который работал на одном из спортивных каналов в России.

В одном из интервью телеведущий признался, что секрет семейного счастья заключается в том, что он «просто любит свою жену».

«В чем секрет супружеского долголетия? Я не знаю. Просто люблю, уважаю свою жену и все, что с ней связано», — пояснял он.

Фото: Юрий Машков/ИТАР-ТАСС Владимир Молчанов с супругой Консуэло Сегурой

Что рассказал об отношениях с Галкиным и телевидением

В 2020 году в интервью «МК» Молчанов заявил, что уже несколько лет не был на телевидении и только изредка может появиться в кадре, например у Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который впервые дебютировал на российских телеэкранах именно в программе журналиста.

«У меня прекрасная теплая дача, там две тысячи томов книжек, и если с ними залечь на диван, да и еще смотреть „Однажды в Америке“ или хороший матч „Барселоны“, то можно и не встать. Но мне нужно что-то делать», — пояснял он.

Также Молчанов в комментарии aif.ru объяснил, что не смотрит российские телепередачи, назвав их «непристойными».

«Поскольку считаю, что это верх непристойности. И политические, и „социально-бытовые“ — те, где лазают под юбки и обсуждают, с кем первым переспала Диана Шурыгина (которой посвятили пять или шесть выпусков ток-шоу). Я считаю это абсолютным унижением, чем-то животным», — говорил журналист.

При этом он отметил, что никаким образом не связан с политической повесткой и не поднимает эту тему.

Чем сейчас занимается Молчанов

С 2014 года Владимир является преподавателем в мастерской факультета журналистики Московского института телевидения и радиовещания «Останкино».

Также в Сети опубликована информация, что у Молчанова летом 2024 года запланированы выступления в Израиле с телевизионным циклом «И дольше века».

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