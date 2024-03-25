Что известно о массовой эвакуации торговых центров по всей России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве эвакуировали посетителей торгового центра «Мозаика», сообщил NEWS.ru один из сотрудников комплекса. Где еще сегодня и вчера в России было подобное?

Что известно об эвакуациях в Москве

По словам сотрудника ТЦ «Мозаика», эвакуация, предположительно, была объявлена из-за подозрения попытки совершения теракта.

«Всех просто попросили покинуть здание. Подозрение на попытку совершения террористического акта», — сказал он.

Также очевидец сообщил Telegram-каналу «Осторожно, Москва», что охрана предупредила его о скорой эвакуации в «Мозаике», через две минуты так и произошло.

«Я занималась в DDX [фитнес-клуб]. Ко мне подошел тренер и сказал, что пришла охрана и предупредила о скорой эвакуации. Через две минуты так и случилось: сработала эвакуация, всех начали выводить», — говорится в публикации.

Около 14:30 стало известно, что идет эвакуация ТЦ «Город Лефортово». Всех посетителей и персонал вывели на улицу. Других подробностей пока нет.

Также в российской столице прошла эвакуация в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова. Об этом рассказал его директор Олег Карпов, пояснив, что все случилось в консультативно-диагностическом центре, где нет лежачих пациентов, а пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» находятся в другом корпусе.

«Эвакуацию произведена, пациенты и персонал отведены на безопасное расстояние. Работают кинологи, спецслужбы», — отметил Карпов.

В пресс-службе центра Пирогова сообщили, что из КДЦ «Измайловский» эвакуировали 900 человек. Причиной стала поступившая информация о минировании здания. Пострадавших нет, отметили в учреждении.

В пресс-службе центра Пирогова заявили, что из КДЦ «Измайловский» эвакуировали 900 человек. Причиной стала информация о минировании здания, пострадавших нет.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Где еще в России прошли эвакуации в ТЦ

Сегодня, 25 марта, в волгоградском ТРК «Мармелад» прошла массовая эвакуация посетителей, а на место приехали сотрудники экстренных служб, сообщает Telegram-канал «Блокнот Волгоград».

«Эвакуация в ТРК „Мармелад“. На месте спецслужбы, скорые подъезжают. Связаться с администраторами не удалось — они не берут трубку», — говорилось в сообщении.

Позднее стало известно, что эвакуацию провели из-за звонка с угрозой минирования здания. После осмотра ТРК посетителей и сотрудников начали запускать внутрь.

«После осмотра „Мармелада“ сотрудников и посетителей начали запускать внутрь», — пояснили авторы «Блокнот Волгоград».

В Рязани сегодня была эвакуация торгового центра «Круиз», сообщил источник «КП-Рязань». На место приехали сотрудники правоохранительных органов и кареты скорой медицинской помощи.

После осмотра ТЦ всем посетителям и работникам разрешили вернуться в здание.

«Причина эвакуации пока не сообщается. К полудню торговый центр полностью возобновил работу. Все торговые точки работают в штатном режиме, кинотеатр возобновил показы фильмов», — отмечалось в материале.

Вчера в Санкт-Петербурге 2000 человек эвакуировали из ТРК «Лондон Молл».

«После ложного сообщения о минировании возбуждено уголовное дело по 207-й статье. Вчера слова первокурсника Александра стали причиной эвакуации. Парень сообщил, что в ресторане заложено взрывное устройство и только он может его отключить. По нашей информации, Александр психически здоров. Судя по квалификации статьи, в его действиях усмотрели мотив, направленный на дестабилизацию деятельности органов власти. Парню грозит до восьми лет лишения свободы», — передает «Mash на Мойке».

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