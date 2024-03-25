В центре Пирогова в Москве подтвердили эвакуацию Около 700 человек эвакуировали из центра Пирогова в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве около 700 человек эвакуировали из Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, сообщил его директор Олег Карпов РИА Новости. По его словам, эвакуация была проведена из консультативно-диагностического центра, где нет лежачих пациентов, а пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» находятся в другом корпусе.

Эвакуация произведена, пациенты и персонал отведены на безопасное расстояние. Работают кинологи, спецслужбы, — сообщил Карпов.

Речь идет о консультативно-диагностическом центре «Измайловский». Опубликовано видео с места. На кадрах видно машины скорой помощи и пожарных.

В пресс-службе центра Пирогова сообщили ТАСС, что из КДЦ «Измайловский» эвакуировали 900 человек. Причиной стала поступившая информация о минировании здания. Пострадавших нет, отметили в учреждении.

По данным Telegram-канала SHOT, на почту центра Пирогова поступило сообщение с угрозой взрыва. В письме говорилось, что на нескольких этажах здания спрятаны четыре рюкзака со взрывными устройствами и таймером, установленным на 40 минут.

Также в Москве эвакуировали посетителей торгового центра «Мозаика», расположенного на юго-востоке столицы. Один из сотрудников ТЦ рассказал, что это связано с подозрением на попытку совершения теракта. По его словам, всех попросили покинуть здание.