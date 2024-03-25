Людей эвакуировали из ТЦ «Мозаика» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве эвакуируют посетителей торгового центра «Мозаика», расположенного на юго-востоке столицы, сообщил NEWS.ru сотрудник торгового комплекса. Собеседник не привел никаких подробностей, однако уточнил, что это связано с подозрением на попытку совершения теракта.

Всех просто попросили покинуть здание. Подозрение на попытку совершения террористического акта, — сказал он.

Ранее пациентов и персонал консультативно-диагностического центра Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова эвакуировали после полученного по почте сообщения с предупреждением о взрыве. По данным Telegram-канала SHOT, в медучреждение в том числе доставляли пострадавших в результате теракта в «Крокусе».

24 марта сообщалось об эвакуации торгового центра «Лондон Молл» в Невском районе Санкт-Петербурга после сигнала о бомбе. Тогда оперативники не нашли взрывное устройство, однако им удалось взять под стражу звонившего, который отказался давать показания.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном городе Красногорске произошел теракт. Тогда люди в камуфляже открыли огонь по посетителям из автоматов, после чего устроили пожар в здании. По информации Telegram-канала Baza, количество погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 144 человек, еще 97 пострадавших находятся в больницах. По данным канала, в ночь на 25 марта в здании концертного зала были найдены 17 фрагментов тел.