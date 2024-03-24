ТЦ «Лондон Молл» в Петербурге эвакуировали после сообщения о бомбе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Невском районе Санкт-Петербурга эвакуирован ТЦ «Лондон Молл» по сигналу о бомбе, поступившему в экстренные службы, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным канала, оперативники уже задержали мужчину, сообщившего о взрывном устройстве, но он не говорит, где оно.

Как уточняет канал, эвакуация началась с гипермаркета «Леруа Мерлен», сейчас на месте работают экстренные службы и саперы, бомба пока не обнаружена. При этом звонивший уже взят под стражу, им, по предварительной информации, оказался один из посетителей. Задержанный пока отказывается давать показания о том, где взрывчатка и есть ли она вообще на территории ТЦ.

Издание «78» со ссылкой на слова очевидцев отмечает, что пожарные и спасатели прибыли на место происшествия очень быстро, при этом они продолжают прибывать к ТЦ. Также известно, что сейчас спасатели расчищают парковку, на выезде скопилась очередь из автомобилей, сообщения о задымлении не подтвердились. Помимо этого, издание предположило, что звонивший может иметь проблемы с психическим здоровьем.

Ранее стало известно, что внутри «Крокус Сити Холла» в Красногорске в момент атаки террористов был шоумен Сергей Светлаков. Артист заявил, что с трудом может говорить, и признался, что ему и остальным посетителям помогли работники ТЦ.