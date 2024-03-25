Shot: из московской больницы из-за угрозы взрыва эвакуировали 700 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве после угрозы терактом из больницы эвакуировали 700 человек, сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, в медучреждение, в том числе, доставляли пострадавших в результате теракта в «Крокусе».

В Telegram-канале уточнили, что сообщение о взрыве поступило на почту ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Пирогова». По данным Shot, в письме говорилось, что якобы на нескольких этажах здания спрятаны четыре рюкзака с взрывными устройствами и установленным на 40 минут таймером.

Как сообщил канал, на месте работают экстренные службы, всех людей вывели из консультативно-диагностического центра. В Shot отметили, что в НМХЦ находятся несколько пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на источник сообщил, что количество погибших при террористической атаке на «Крокус Сити Холл» увеличилось до 144 человек, 97 пострадавших находятся в больницах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании штаба в центре помощи родственникам погибших и пострадавшим в результате теракта поисковая операция в «Крокус Сити Холле» продлится до 17:00 26 марта. Врачи продолжают бороться за жизни госпитализированных.