Власти продлили поисковую операцию в «Крокус Сити Холле» Губернатор Воробьев: поисковая операция в «Крокусе» продлена до 17:00 26 марта

Фото: МЧС РФ

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Поисковая операция в «Крокус Сити Холле» продлится до 17:00 26 марта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании штаба в центре помощи родственникам погибших и пострадавшим в результате теракта. Он добавил, что врачи продолжают бороться за жизни госпитализированных, и напомни , что в больницах и стационарах сейчас пребывают 97 человек. Кадры с совещания показал телеканал «Россия-24».

Продлили срок поисковой операции до следующего дня, до 17 часов, — сказал глава региона.

Ранее глава Союза ТЦ Булат Шакиров сообщил, что правительство России и представители бизнеса обсуждают возможность размещения вооруженной охраны в торговых центрах по всей стране. Он отметил, что такой план кажется реалистичным, если привлечь к его исполнению сотрудников частных предприятий, Росгвардию и полицию.

Telegram-канал Baza со ссылкой на источник писал, что количество погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 144 человек, 97 пострадавших находятся в больницах. По данным канала, в ночь на 25 марта были обнаружены еще 17 фрагментов тел.

В Следственном комитете РФ ранее сообщили, что на месте теракта было изъято четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов, 28 магазинов и два автомата Калашникова, которыми были вооружены террористы. Заминированных тел и иных следов минирования в ходе осмотра места преступления обнаружено не было.