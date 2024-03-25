Появился обновленный список опознанных жертв теракта в «Крокусе» МЧС: тела 68 человек были опознаны после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тела 68 человек, погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», были опознаны, следует из опубликованного МЧС РФ поименного списка. По информации ведомства, перечень будет пополняться по мере идентификации личностей.

Список жертв был актуален на 22:00 мск 24 марта, уточнили в пресс-службе. Судмедэксперты продолжают работать над опознанием.

Ранее Следственный комитет РФ обновил данные о числе жертв теракта в Подмосковье. Количество погибших увеличилось до 137 человек, указали в ведомстве. На месте трагедии было изъято четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов, 28 магазинов и два автомата Калашникова, которыми были вооружены террористы, добавили в СК. Заминированных тел и иных следов минирования в ходе осмотра места преступления обнаружено не было.

До этого вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявляла, что в столичных медучреждениях после теракта в «Крокусе» на лечении находятся 92 человека, из них семь — в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 29 человек оценивалось как тяжелое, среди них двое детей. По ее словам, как минимум 27 пострадавших уже выписали из больниц.

В свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян обнародовала кадры допроса одного из задержанных, который может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле». Мужчина признался силовикам, что он действительно расстреливал людей в «Крокусе». Как уточнил задержанный, за это ему обещали заплатить около 500 тысяч рублей.