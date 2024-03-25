В российских ТЦ может появиться вооруженная охрана СТЦ: российские власти обсуждают размещение вооруженной охраны в ТЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти совместно с представителями бизнеса обсуждают возможность размещения вооруженной охраны в торговых центрах по всей стране, рассказал «Известиям» глава Союза ТЦ Булат Шакиров. По его словам, такой план кажется реалистичным, если привлечь к его исполнению сотрудников частных предприятий, Росгвардию и полицию. Однако на данный момент неясно, есть ли на это ресурсы, добавил он.

Дело в том, что в столице функционируют около 500 торговых центров, в каждом из которых около пяти-шести выходов, которые должен контролировать минимум один человек с оружием. Такой план может быть реалистичным, если использовать частные охранные предприятия, у которых есть лицензии на применение оружия, — рассказал Шакиров.

В настоящий момент торговые центры усиливают безопасность с учетом имеющихся ресурсов. Так, выставляется дополнительная охрана и металлоискатели.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на источник, близкий к Генпрокуратуре России, сообщил, что ведомство не нашло нарушений в деятельности сотрудников частного охранного предприятия, которое работало в концертном зале «Крокус Сити Холл». Согласно его информации, нарушений законодательства выявлено не было.