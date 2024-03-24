Стали известны результаты проверки в отношении охраны «Крокуса» Baza: Генпрокуратура не нашла нарушений в работе охранявшей «Крокус» организации

Telegram-канал Baza со ссылкой на источник, близкий к Генпрокуратуре России, сообщил, что ведомство не нашло нарушений в деятельности сотрудников частного охранного предприятия, которое работало в концертном зале «Крокус Сити Холл». Согласно его информации, нарушений законодательства выявлено не было.

Источник канала подчеркнул, что закон не предусматривает обязательное наличие вооруженной охраны на подобных массовых мероприятиях. По данным канала, в связи с этим охранники «Крокус Сити Холла» не должны были иметь при себе огнестрельного оружия.

Ранее Генеральная прокуратура опровергла информацию об отсутствии концертного зала «Крокус Сити Холл» на кадастровой карте Росреестра. По результатам проверки было установлено, что здание допустили к эксплуатации в 2009 году.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков выразил уверенность, что обеспечением безопасности на массовых мероприятиях должны заниматься не сотрудники частных охранных предприятий, а вооруженные автоматами профессионалы. Он предложил задействовать для этого бойцов Росгвардии.

Также ранее охранник «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушков рассказал, как он спас более ста человек при теракте в концертном зале. По словам мужчины, он выводил людей через подвалы, склады и подземную парковку.