«Погибли бы тысячи»: охранник «Крокуса» рассказал, как спасал людей Охранник из «Крокуса» вывел более сотни человек через подвалы во время теракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Охранник «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушков спас более ста человек в ходе теракта в концертном зале, сообщает РБК. По словам мужчины, он, как и другие сотрудники, выводил посетителей через подвалы, склады и подземную парковку. Если бы работники замешкались, то погибли бы тысячи человек, уверен охранник.

Они [террористы] прострелили стекло и через стекло зашли и начали сразу стрелять. <...> Спасать [людей] надо было, не мешкая ни секунды, — сообщил Осанушков. — Эвакуировали по возможности максимально, кто как мог. Люди в зале работали, я в фойе эвакуировал во все двери, в которые можно выйти, короче, по максимуму все. Очень много людей спасли, погибли бы тысячи, — рассказал Осанушков.

По словам мужчины, от пулевых ранений погибли порядка 30 человек, остальные же задохнулись от дыма. Осанушков добавил, что во время теракта не боялся и действовал рационально. Он отметил, что осознал произошедшее, когда сам спасся. Следующие две ночи после теракта оказались для сотрудника бессонными.

Спасатели тем временем продолжают обнаруживать тела погибших во время разборов завалов после теракта в «Крокус Сити Холле» и приглашают на опознание тех, кто разыскивает своих родных. По словам женщины, которая пытается найти свою подругу, очень многие приезжают в морг на опознание.