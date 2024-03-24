Спасатели продолжают находить тела под завалами в «Крокусе»

Фото: МЧС РФ

Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске

Спасатели продолжают обнаруживать тела погибших во время разбора завалов после теракта в «Крокус Сити Холле» и приглашают на опознание тех, кто разыскивает своих родных, передает РИА Новости со ссылкой на женщину, которая пытается найти подругу. По ее словам, люди приезжают в морг на опознание.

Мне очень жаль, но ваши родители были найдены в завалах, где раньше был концертный зал, с множеством ожогов. Приезжайте на опознание, — процитировала агентству женщина слова одного из спасателей.

В Следственном комитете России ранее сообщили, что число погибших в результате теракта достигло 133 человек. Пострадали 154 человека.

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам в связи с терактом в «Крокусе» заявил, что все четверо исполнителей теракта при попытке скрыться направлялись в сторону Украины. По словам главы государства, украинская сторона подготовила террористам окно для перехода границы. Однако все они были задержаны.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что один из подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» посещал торговый центр за несколько дней до трагедии. Данные сведения, по его словам, предоставил подрабатывавший в «Крокусе» фотограф, в объектив камеры которого попал мужчина, задержанный впоследствии.