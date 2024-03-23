Генпрокуратура опровергла фейк о «Крокус Сити Холле» Генпрокуратура опровергла данные об отсутствии разрешения у «Крокус Экспо»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура опровергла сообщения об отсутствии концертного зала «Крокус Сити Холл» на кадастровой карте Росреестра, передает пресс-служба надзорного ведомства. Здание было допущено к эксплуатации уже в 2009 году.

По результатам проверки установлено, что данный объект капитального строительства введён в эксплуатацию в соответствии с требованиями градостроительного законодательства 12 октября 2009 года. Сообщения, о том что здание не было введено в эксплуатацию, и отсутствовало на кадастровой карте Росреестра, не соответствуют действительности, — заявили в ведомстве.

В ведомстве рекомендовали воздержаться от распространения фейков. Представителям СМИ посоветовали при подготовке публикаций использовать данные, полученные только из официальных источников.

Ранее несколько банков заявили, что спишут кредиты пострадавших в результате теракта в «Крокус сити холле». Отмечается, что речь идет о Совкомбанке, Хоум банке, Альфа-банке, ВТБ, Тинькофф банке и банке «ДОМ.РФ». Кроме того. урегулировать вопрос с кредитами погибших и пострадавших в результате теракта пообещали Сбербанк, Газпромбанк, «Почта банк», «Уралсиб», «Русский стандарт» и ПСБ.