Всем жертвам и пострадавшим в теракте в «Крокусе» спишут кредиты Банки заявили о готовности списать кредиты пострадавших в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько российских банков заявили, что спишут кредиты пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС. Речь идет о Совкомбанке, Хоум Банке, Альфа-Банке, ВТБ, Тинькофф Банке и банке «ДОМ.РФ». Кроме того, урегулировать вопрос с кредитами погибших и пострадавших в результате теракта пообещали Сбербанк, Газпромбанк, Почта Банк, «Уралсиб», «Русский стандарт» и ПСБ.

Банк намерен списать задолженности и кредиты, если среди жертв и пострадавших в этой ужасной трагедии будут наши клиенты и члены их семей, — рассказали, в частности, в Газпромбанке.

Кроме того, списать все долги пострадавшим в «Крокус Сити Холле» призвала Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств. Кредитные организации приносят глубокие соболезнования пострадавшим и близким погибших.

У Сбербанка есть действующая программа поддержки клиентов в чрезвычайных ситуациях. В настоящее время банком уже проводится анализ информации по кредитам погибших и пострадавших в результате теракта 22 марта 2024 года. Кредиты будут урегулированы, — сообщили также пресс-службе Сбера.

Ранее президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам заявил, что всем семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» будет оказана необходимая помощь. Глава государства выразил соболезнования всем, кто потерял близких в этой трагедии.