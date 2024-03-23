Путин пообещал помощь всем пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всем семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» будет оказана необходимая помощь, заявил президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам. Глава государства выразил соболезнования всем, кто потерял близких в этой трагедии.

Необходимую помощь окажем всем семьям, в чью жизнь пришла страшная беда, раненым и пострадавшим. Выражаю глубокие искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких, — сказал Путин.

Российский лидер также высказался о помощи простых граждан, которые в первые минуты после теракта в концертном зале начали оказывать помощь. Как подчеркнул Путин, неравнодушные люди помогали врачам и спецслужбам, а также доставляли раненых в больницы.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала оказать любую помощь бойцам, которые расстреляли машину с террористами, ответственными за атаку на «Крокус Сити Холл». Она призвала силовиков связаться с ней, если есть «ипотека, кредиты или что-то еще». Симоньян выразила бойцам благодарность за их действия.