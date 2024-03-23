Симоньян пообещала помочь бойцам, расстрелявшим машину с террористами

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала оказать любую помощь бойцам, расстрелявшим машину с террористами. В своем Telegram-канале она призвала силовиков обратиться к ней, если есть «ипотека, кредиты или что-то еще».

Бойцы, расстрелявшие машину с упырями, — если что-то нужно: помочь закрыть ипотеку, кредиты или что еще, пишите мне сюда в комменты. Все сделаем! Низкий вам поклон! — написала Симоньян.

В Сети опубликовали кадры задержания подозреваемых в теракте. Отмечается, что в операции участвовали спецназ ЦСН ФСБ, «Ахмат» и военнослужащие Ленинградского военного округа. В ролике видно, как одного из предполагаемых террористов сначала заламывают, после этого сажают в служебное авто.

Ранее Симоньян заявила в своем Telegram-канале, что подозреваемые в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» не доехали 100 км до границы с Украиной. Она предположила, что Киев мог «сорваться с цепи» или же ему поступила соответствующая команда.

Симоньян заявила, что «дрессировщики» хором соболезнуют жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». По мнению журналистки, именно их «псы» виновны в гибели людей.