«Пес в вышиванке сорвался»: Симоньян о связи теракта в «Крокусе» с Украиной Симоньян: теракт в «Крокусе» мог быть срежиссирован Украиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в своем Telegram-канале, что подозреваемые в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» не доехали 100 км до границы с Украиной. Она предположила, что Киев мог «сорваться с цепи» или же ему поступила соответствующая команда. Симоньян также призвала наградить силовиков, которые задержали предполагаемых террористов.

100 км упыри не доехали до украинской границы... Уже понятно, что все было срежиссировано небратьями. А дальше вопрос: пес в вышиванке сорвался с цепи или ему дали такую команду? В любом случае виноват дрессировщик, — написала Симоньян.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в Брянской области были задержаны все четверо предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокусе». С ними уже работают следователи, их этапируют в Москву. Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ, подозреваемые имели контакты с украинской стороной. После нападения преступники планировали перейти границу России с Украиной к своим подельникам.

Согласно сведениям ФСБ, в общей сложности было задержано 11 человек, среди которых четверо террористов, принимавших непосредственное участие в теракте. Спецслужбы ведут работу по выявлению пособнической базы. В настоящее время установлено, что подозреваемые тщательно спланировали теракт. Оружие, которое использовали террористы, было заранее подготовлено в тайнике.

По последним данным, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 93 человека. По информации СК, число погибших еще возрастет. Некоторые из жертв скончались от отравления продуктами горения в результате крупного пожара, который охватил здание после стрельбы.