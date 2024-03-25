Число погибших при теракте в «Крокусе» возросло Baza: число погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 144

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Telegram-канал Baza со ссылкой на источник сообщает, что количество погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 144 человек, 97 пострадавших находятся в больницах. По данным канала, в ночь на 25 марта были обнаружены еще 17 фрагментов тел.

Следственный комитет сообщал 24 марта, что в результате теракта в «Крокусе» погибли 137 человек. На тот момент было известно об опознании 62 тел. Также на месте теракта изъяли четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов, 28 магазинов и два автомата, которыми были вооружены нападавшие.

Террористы напали на концертный зал в пятницу, 22 марта. Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе, позже они открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар. 24 марта в России начался общенациональный траур по жертвам теракта в концертном зале. По всей стране отменили развлекательные мероприятия, приспустили государственные флаги.

Российский певец SHAMAN опубликовал на своем YouTube-канале песню «Реквием 22.03.24», посвященную погибшим в результате этого террористического акта. По словам артиста, он написал ее на следующий день после трагедии, чтобы почтить память жертв. Также SHAMAN заявил, что готов оплатить похороны жертв теракта и взять на себя расходы по реабилитации раненых.