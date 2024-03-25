Что известно об ударах по Киеву 25 марта: какие объекты ВСУ уничтожены

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня утром в украинской столице произошли взрывы. Какие последние новости об этом известны?

Что рассказал Кличко

Мэр Киева в 11:44 по московскому времени сообщил, что в городе были зафиксированы взрывы в трех районах, оперативные службы выехали на место инцидента.

«Вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы. Подразделения направляются на места», — написал он.

Также Кличко заявил, что в Печерском районе в результате падения обломков ракеты разрушения были зафиксированы в нежилом трехэтажном здании.

«Экстренные службы работают на месте», — пояснил мэр украинской столицы.

Что сообщают российские военкоры о взрывах в Киеве

Военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале заявил, что в центре Киева прозвучали взрывы, еще удар был нанесен по аэропорту Жуляны.

«Киев, аэропорт Жуляны освобожден от двух систем ПВО „Патриот“. Оттуда очень часто ракеты, путая координаты, летели по жилым домам мирных киевлян. Наши ВКС РФ исправили это недоразумение. Не благодарите», — написал он.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что, по неподтвержденным данным, могла быть поражена штаб-квартира Главного управления разведки Украины.

Фото: ГСЧС Украины

«Сирены в Киеве после прилета гиперзвука. Помимо прилета по аэропорту Жуляны (заявляется о поражении позиций ЗРК „Пэтриот“), по неподтвержденным данным, могла быть поражена штаб-квартира ГУР. Ждем официальной информации от Минобороны», — отметил эксперт.

Также Рожин отметил, что во время удара по украинской столице могли быть использованы «Цирконы» или «Кинжалы».

«По предварительной информации, по Киеву били гиперзвуковыми ракетами. ПВО сработала с сильным запозданием. По разным данным, от 4 до 5 прилетов. Применялись либо „Цирконы“, либо „Кинжалы“», — пояснил он.

«Старше Эдды» также отметил, что в результате ударов были поражены несколько систем Patriot.

«Впереди нас ждет очень интересный сюжет: покупатели этих систем, дерущиеся за место в очереди на фоне продолжающихся поставок Украине. Не менее пяти батарей Patriot с неизвестным количеством ракет для них предполагается отгрузить ВСУ в этом году, и их производство было уже профинансировано в рамках долгосрочных программ помощи. Но это будет означать, что ВСУ получат подавляющую часть объема производства, оставив самих американцев, а также немцев, поляков, марокканцев и других покупателей соревноваться буквально за 2–3 оставшихся комплекса. Украинская отгрузка, очевидно, сожрет и большую часть производства ракет для этих комплексов, которое в Штатах в этом году составит более 500 штук, кроме того, ожидается развертывание производства более старой версии — PAC-2 GEM-T в Европе, но его темпы еще предстоит оценить. В этих условиях конкретно на Украине все зависит от нас самих: если мы сможем продолжить выбивать по 1–2 батарее в месяц, то НАТО не хватит сил для компенсации этих потерь и возросшего объема поставок Patriot. Придется вместо проектов „совместной ПВО“ в Европе отгружать ВСУ все, что еще есть на руках. А продолжить мы можем, во всяком случае эффективная работа РУК по удаленным целям начинает встречаться все чаще», — написал он.

Министерство обороны России пока не прокомментировало данную информацию.

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