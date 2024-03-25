Стало известно о ракетном ударе по Киеву WarGonzo: несколько взрывов прогремело в Киеве

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Telegram-канал WarGonzo сообщил, что по Киеву был нанесен ракетный удар. Согласно его информации, в украинской столице могло прогреметь от трех до пяти взрывов. Министерство обороны России пока не прокомментировало данную информацию.

Как уточнил канал, помимо Киева, ракетные удары зафиксированы в Киевской области. Согласно его сведениям, взрывы раздались в международном аэропорту Жуляны.

Вместе с этим эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что по Киеву могли ударить гиперзвуковыми ракетами. Он отметил, что украинская система противовоздушной обороны сработала с большим опозданием. По словам Рожина, это могли быть либо «Цирконы», либо «Кинжалы», при этом целью ударов по Жулянам могли стать ЗРК Patriot.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о трех мощных взрывах в центре города. Глава украинской столицы призвал жителей немедленно пройти в укрытия. На территории Киевской области звучат сирены воздушной тревоги, СМИ сообщают о работе систем противовоздушной обороны.

До этого глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщал об ударе беспилотника по энергетическому объекту. В результате этого начался пожар.