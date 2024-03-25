В Николаевской области дрон ударил по объекту энергетики Ким: в Николаевской области дрон ударил по объекту энергетики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Николаевской области беспилотник ударил по энергетическому объекту, сообщил глава региональной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале. По его словам, в результате этого произошло возгорание, которое удалось оперативно потушить.

Произошло возгорание на территории энергетического объекта, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Более подробная информация о последствиях уточняется, — говорится в сообщении.

Ранее в Херсоне, который находится под контролем киевских властей, произошли взрывы. Часть населенного пункта лишилась электричества. Воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась. В ночь на 12 марта стало известно, что после объявления сигнала опасности в Киевской области в украинской столице произошел сильный взрыв. Инцидент был зафиксирован на левом берегу Днепра.

До этого воздушная тревога была объявлена в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской областях и в районах Запорожской области, подконтрольных киевским властям. Сообщалось о взрывах в Одессе, на окраине Запорожья и в окрестностях Николаева. Подробности не уточнялись, местные власти ситуацию не комментировали.