В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look PressG/lobal Look Press

Взрывы произошли в городе Херсоне, который находится под контролем киевских властей, сообщило украинское издание «Страна». По его данным, часть населенного пункта лишилась электричества. Воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась.

Накануне стало известно, что после объявления тревоги в Киевской области в украинской столице произошел сильный взрыв. Инцидент был зафиксирован на левом берегу Днепра. Также стало известно о взрывах в Одессе, Николаеве и Запорожье. Воздушная тревога объявлялась в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях, а также в районах Запорожской области, подконтрольных киевским властям.

В Одессе 24 февраля после объявления угрозы с воздуха произошли взрывы, власти города ситуацию не комментировали.

Ранее стало известно об уничтожении в тыловом районе Вооруженных сил Украины на Донецком участке фронта и в районе границы Херсонской области с Николаевской двух американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, ВСУ потеряли очередной танк Abrams, который под Авдеевкой уничтожили российские военнослужащие из новосибирской бригады спецназа. Военнослужащий со званием героя России, подбивший танк, уже уничтожил не менее двух рот противника, заявлял первый зампред Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов.