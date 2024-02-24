В Одессе прогремели взрывы «Страна»: в Одессе произошли взрывы

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

В Одессе произошли взрывы, сообщает издание «Страна». Подробности не приводятся, местные власти ситуацию также не комментировали.

В городе и Одесской области объявили об угрозе с воздуха. Также тревожные сигналы звучат в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» информировал о прилетах по аэродрому Кульбакино в Николаевской области Украины, где базируется 299-я авиационная бригада тактической авиации ВСУ. Объект использовался в качестве перевалочного пункта для самолетов Су-24М 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины. Объем повреждений, а также количество и тип пораженных целей не уточняются. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого МО РФ опубликовало кадры ударов вертолетов Ка-52 по украинским военным объектам. Пресс-служба министерства заявила, что поставленная задача по уничтожению пункта управления БПЛА противника выполнена, полет прошел без сложностей.

Кроме того, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» писал о первой в зоне СВО ликвидации штурмовой машины разминирования M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) на базе танка M1 Abrams. В нее попали системой дистанционного разминирования M58 MICLI, аналогом российской УР-77, известной как «Змей Горыныч», в момент, когда экипаж покидал машину.