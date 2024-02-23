Стало известно о серии прилетов по аэродрому в Николаевской области Украины «Военная хроника» сообщает о серии прилетов по аэродрому Кульбакино на Украине

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Telegram-канал «Военная хроника» сообщил о серии прилетов по аэродрому Кульбакино в Николаевской области Украины. По данным канала, там базировалась 299-я авиационная бригада тактической авиации ВСУ.

Как пишет канал, объект часто использовался в качестве подскока для самолетов Су-24М 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины. Авторы передают, что точный объем повреждений, а также количество и тип пораженных Вооруженными силами России целей не уточняется.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российская армия поразила военные и инфраструктурные объекты в Николаеве в ночь на 11 февраля. Он также предоставил видеокадры ударов. До этого представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ряд объектов инфраструктуры в Николаеве и Николаевской области получили повреждения. По ее данным, в самом Николаеве также вспыхнул пожар.

Военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что в ночь на 11 февраля Украина подверглась одной из самых массовых атак дронами «Герань». По его словам, в украинских пабликах пишут, что в налете участвовали 45 беспилотников, которые достигали инфраструктурных объектов в южных областях Украины. Минобороны России не комментировало данную информацию.