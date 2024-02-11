Ночной налет «Гераней» на Украину назвали одним из самых массовых Пегов: ночной налет 45 дронов «Герань» на Украину стал одним из самых массовых

Фото: МО РФ

Военкор Семен Пегов сообщил в своем Telegram-канале WarGonzo, что в ночь на 11 февраля Украина подверглась одной из самых массовых атак дронами «Герань». По его словам, в украинских пабликах пишут, что в налете участвовали 45 беспилотников. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Основной целью дронов стали южные области Украины и Киев. Сообщается о попаданиях в инфраструктурные объекты, — написал Пегов.

Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киевской области, прогремевших ночью 11 февраля. В столичном регионе Украины была объявлена воздушная тревога, сирены звучали и в самом Киеве, а также Винницкой и Житомирской областях. В Киевской военной администрации заявляли о работе ПВО.