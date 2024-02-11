Новые серии взрывов были зафиксированы в ночь на 11 февраля в Одессе и Николаеве на юго-востоке Украины, сообщают СМИ. По информации регионального издания «Думская», в Одессе взрывы раздаются на севере города.
В свою очередь издание «Общественное» пишет о повторных взрывах в Николаеве. Ранее мэр города Александр Сенкевич информировал о том, что в результате происшествия в городе возник пожар.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в настоящее время действует в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.
Ранее в Одесской области сработали средства противовоздушной обороны. Подробностей происшествия СМИ не приводили.
Утром 10 февраля национальная полиция Украины заявляла о нескольких пожарах в Харькове, которые произошли после взрывов в городе. По данным ведомства, причиной взрывов стала атака беспилотников. Перед этим российские военкоры говорили о прилетах по объектам в области с использованием БПЛА «Герань». Минобороны России данную информацию не комментировало.