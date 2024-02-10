Стало известно о мощных пожарах в Харькове после прилета «Гераней» Нацполиция Украины сообщила о пожарах в Харькове после ночных взрывов

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Несколько масштабных пожаров произошло в Харькове после взрывов в городе, сообщает национальная полиция Украины. По данным ведомства, причиной взрывов стала атака беспилотников. Перед этим российские военкоры сообщали о прилетах по объектам в области БПЛА «Герань». Минобороны России данную информацию не комментировало.

Возникло несколько масштабных пожаров, над ликвидацией которых работают спасатели, — говорится в сообщении.

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил в своем Telegram-канале, что «Герани» поразили нефтебазу в Харьковской области. Он уточнил, что при этом украинская ПВО в попытке зацепить подлетающий дрон отработала по частному сектору. Также, по данным журналиста, есть попадания по объектам портовой инфраструктуры в районе Измаила в Одесской области.

Тем временем в Брянской области пресечена попытка атаки украинских беспилотников на регион. Два дрона самолетного типа уничтожены силами ПВО над территорией области.

Перед этим Министерство обороны РФ сообщило, что российские средства ПВО пресекли попытку атаки дронов ВСУ на территории Брянской области. Военнослужащим удалось перехватить и уничтожить три БПЛА самолетного типа.