ВСУ второй раз за утро попытались атаковать Брянскую область Богомаз: два дрона ВСУ уничтожены силами ПВО над Брянской областью

Фото: МО РФ

В Брянской области пресечена попытка атаки украинских беспилотников на регион, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он отметил, что два дрона самолетного типа уничтожены силами ПВО над территорией области.

Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. <...> Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте, — написал Богомаз.

Губернатор выразил благодарность подразделениям ПВО за защиту региона. При этом ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории Брянской области. военнослужащим удалось перехватить и уничтожить три дрона самолетного типа.

Кроме того, Богомаз рассказал об атаке украинской армии на населенный пункт Сушаны в Климовском районе. По словам главы Брянской области, в результате обстрела повреждения получил жилой дом, также было нарушено энергоснабжение. Он отметил, что пострадавших среди мирного населения в результате атаки нет.

Вместе с тем средства ПВО и РЭБ российской группировки «Юг» ликвидировали 29 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Донецком направлении.