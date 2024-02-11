Украинские СМИ сообщили о работе средств ПВО под Одессой «Думская»: в Одесской области сработали средства ПВО

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Одесской области Украины прозвучала серия взрывов, по данным местных властей в регионе работает система ПВО, сообщает издание «Думская». Также взрывы были слышны в городе Николаев и пригородах Днепра.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, в городе возник пожар. Другие подробности неизвестны. Перед этим СМИ писали о взрывах в Херсоне, находящемся под контролем Киева.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Утром 10 февраля национальная полиция Украины проинформировала о нескольких пожарах в Харькове, которые произошли после взрывов в городе. По данным ведомства, причиной взрывов стала атака беспилотников. Перед этим российские военкоры заявляли о прилетах по объектам в области с использованием БПЛА «Герань». Минобороны России данную информацию не комментировало.

До этого стало известно о взрывах в городе Очаков Николаевской области, после которых в регионе начались проблемы с электричеством. По данным СМИ, отключения наблюдались в отдельных районах области. Подробности происшествия не уточнялись.