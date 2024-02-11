Взрывы прозвучали в Киевской области «Общественное»: серия взрывов прозвучала в Киевской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серия взрывов прозвучала в Киевской области, местные власти связали это с работой сил противовоздушной обороны, пишет издание «Общественное». Также известно, что в регионе действует режим воздушной тревоги.

На Киевщине работают силы ПВО, сообщили в Киевской областной военной администрации, — говорится в Telegram-канале издания.

Кроме того, согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, сирены звучат в самом Киеве, Винницкой и Житомирской областях страны.

Ранее стало известно о многочисленных взрывах в Николаеве, пригородах Днепра, Одессе и Одесской области. Мэр Николаева заявлял, что после взрывов в города начался пожар. В Одессе уточняли, что взрывы связаны с работой систем ПВО, они раздавались на севере города.

Утром 10 февраля национальная полиция Украины информировала о нескольких пожарах в Харькове, которые произошли после взрывов в городе. По данным ведомства, причиной стала атака беспилотников. Перед этим российские военкоры говорили о прилетах по объектам в области с использованием БПЛА «Герань». Минобороны России данную информацию не комментировало.