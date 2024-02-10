Стало известно об уничтожении критически важного объекта в Харькове Прокуратура Харькова сообщила об уничтожении объекта критической инфраструктуры

Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Объект критически важной инфраструктуры уничтожен при взрыве в Харькове, сообщила региональная украинская прокуратура в Telegram-канале. Ранее сообщалось о масштабных пожарах в городе после атаки беспилотников.

Уничтожен объект критической инфраструктуры, произошла утечка дизельного топлива, <...> вспыхнули масштабные пожары, — говорится в сообщении.

Ранее национальная полиция Украины сообщила о нескольких масштабных пожарах на территории Харькова. По данным ведомства, причиной взрывов и последующих возгораний стала атака беспилотников. В то же время российские военные корреспонденты сообщали о прилетах по объектам в области БПЛА «Герань». При этом Минобороны данную информацию не комментировало.

Так, военкор Юрий Котенок сообщил, что «Герани» ударили по нефтебазе в Харьковской области. По его словам, украинская ПВО в попытке зацепить подлетающий дрон отработала по частному сектору.

Кроме того, в Сети появилось видео атаки российских беспилотников по опорному пункту Вооруженных сил Украины в районе Берестового в ДНР. Отмечается, что российские военнослужащие послали на позиции противника «стаю взрывных птичек». На кадрах дроны приближаются к цели, после чего происходят взрывы.