Появилось видео атаки «стаи взрывных птичек» по опорному пункту ВСУ «РВ» опубликовал кадры атаки российских дронов по опорному пункту ВСУ

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео атаки российских беспилотников по опорному пункту Вооруженных сил Украины в районе Берестового в ДНР. Как отмечается, российские военнослужащие послали на позиции противника «стаю взрывных птичек». На кадрах видно, как дроны приближаются к цели, после чего происходят взрывы.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал редкие кадры работы российской реактивной системы залпового огня «Чебурашка» в зоне проведения военной операции на Украине. Репортер отметил, что это оружие ведет огонь снарядами калибра 217 мм.

До этого Telegram-канал «Народная милиция ДНР» опубликовал кадры уничтожения блиндажа ВСУ вблизи Новомихайловки в ДНР. Как отмечается, удар был нанесен расчетом БПЛА 33-го полка отряда «Русские ястребы». На кадрах видно, как дрон приближается к позиции противника, зависает над ней на мгновение и наносит удар.

Тем временем в Минобороны России рассказали, что истребитель Су-35С ВКС РФ уничтожил зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ на Купянском направлении. Для поражения цели летчик использовал авиационную управляемую ракету.