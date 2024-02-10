Работа «Чебурашки» в зоне СВО попала на видео Военкор Руденко показал видео работы российской РСЗО «Чебурашка» в зоне СВО

Фото: РВТН ДНР

РСЗО «Чебурашка»

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале редкие кадры работы российской реактивной системы залпового огня «Чебурашка» в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Репортер отметил, что это оружие ведет огонь снарядами калибра 217 мм.

Редкие кадры работы РСЗО «Чебурашка», огонь этот зверь ведет термобарическими снарядами калибра 217 мм, — подписал ролик военкор.

Руденко напомнил, что разработка «Чебурашки» велась уже во время боевых действий в Донецке. По его словам, специалистам не потребовались сотни миллиардов рублей для создания этого оружия.

Задача тогда была поставлена первым главой ДНР Александром Захарченко, и она была выполнена. Как итог, «Чебурашка» и сейчас поддерживает огнем наших бойцов, — отметил Руденко.

Министерство обороны России ранее опубликовало видео уничтожения огневых точек и укрытий военных Вооруженных сил Украины на опорном пункте в районе Берестового Харьковской области в зоне спецоперации. По данным военного ведомства, операторы боевых БПЛА точечно ударили по опорному пункту ВСУ и выбили украинских бойцов из укрытия.