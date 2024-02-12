Стало известно о последствиях ударов по Николаеву в выходные

Российская армия поразила военные и инфраструктурные объекты в Николаеве в Днепропетровской области в ночь на воскресенье, 12 февраля, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он также предоставил видеокадры ударов.

Всего николаевцы насчитали десять «прилетов» в три волны. Первой волной были удары по портовой структуре Николаева. Прилетело в Морпорт, в порт Ольвия и на Черноморский судостроительный завод в стороне Каботажного спуска, — сказал он.

До этого представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ряд объектов инфраструктуры в Николаеве и Николаевской области получили повреждения. По ее данным, в Николаевской области несколько таких объектов получили повреждения во время воздушной тревоги, а в самом Николаеве вспыхнул пожар.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что в ночь на 11 февраля Украина подверглась одной из самых массовых атак дронами «Герань». По его словам, в украинских пабликах пишут, что в налете участвовали 45 беспилотников, которые достигали инфраструктурные объекты в южных областях Украины. Минобороны России не комментировало данную информацию.