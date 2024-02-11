Власти Украины сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Николаеве

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Ряд объектов инфраструктуры в Николаеве и Николаевской области получили повреждения в ночь на 11 февраля, заявила в эфире телеканала «Рада» представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, в Николаевской области несколько таких объектов получили повреждения во время воздушной тревоги, а в самом Николаеве вспыхнул пожар.

Ранее украинские СМИ писали о новых сериях взрывов в ночь на 11 февраля в Одессе и Николаеве на юго-востоке Украины. Мэр Николаева Александр Сенкевич информировал о том, что в результате в городе возник пожар. В Одесской области ночью сработали средства противовоздушной обороны.

Утром 10 февраля национальная полиция Украины информировала о нескольких пожарах в Харькове, которые произошли после взрывов в городе. По данным ведомства, причиной стала атака беспилотников. Перед этим российские военкоры говорили о прилетах по объектам в области с использованием БПЛА «Герань». Минобороны России данную информацию не комментировало.

В начале февраля глава местной областной администрации Николаева Виталий Ким сообщал о поврежденном объекте инфраструктуры в Николаевской области. По его словам, также была повреждена сеть электроснабжения, в результате чего 400 жителей остались без света.