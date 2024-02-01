Сотни жителей Николаевской области остались без света Власти Николаевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объект инфраструктуры в Николаевской области Украины получил повреждения, сообщил в Telegram-канале глава местной областной администрации Виталий Ким. По его словам, также повреждена сеть электроснабжения, 400 жителей остались без света.

Поврежден объект инфраструктуры и сеть электроснабжения. В результате без электроэнергии осталось более 400 потребителей, работы по восстановлению продолжаются, — написал Ким.

До этого Ким рассказывал, что в Николаеве на юге Украины после взрывов были повреждены склады промышленного предприятия. В то же время пресс-служба украинских сил обороны юга страны сообщила о возгорании на территории инфраструктурного объекта в Одесской области.

Ранее объект инфраструктуры и предприятие получили повреждения в Днепропетровской области, сообщил глава местного областного совета Николай Лукашук. Он не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь.

Также стало известно, что завод, расположенный в подконтрольном Киеву городе Херсон, получил повреждения в результате взрывов. Глава областной военной администрации Александр Прокудин уточнил, что в регионе было зафиксировано 84 обстрела. По его словам, повреждения также получили еще несколько городских объектов. Он заявил, что жертв и пострадавших среди населения нет.