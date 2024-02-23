Российские военные впервые уничтожили бронемашину США на базе Abrams «РВ»: ВС России впервые уничтожили бронемашину США на базе Abrams у Авдеевки

Фото: Spc. Charles Leitner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные впервые поразили штурмовую машину разминирования M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) на базе танка M1 Abrams. Бронемашину, оснащенную противоминным плугом и линейными зарядами, подбили в момент, когда ее покидал экипаж.

Предположительно, попали в систему дистанционного разминирования M58 MICLIC — аналог российской УР-77, известной как «Змей Горыныч». Тротиловый заряд сдетонировал и уничтожил машину.

Недавно заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что российские танки Т-90 превосходят американский танк M1 Abrams, замеченный в зоне СВО. По его словам, Abrams — это чрезвычайно тяжелый и капризный танк, который нетрудно сжечь на поле боя.

Эксперт напомнил, что целесообразность поставок Abrams для ВСУ ранее вызвала сомнения даже в Киеве: например, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признавал, что американские танки в силу их специфики невозможно рассредоточить по линии боевого соприкосновения.

До этого глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич отметил, что танки Abrams и истребители F-16, которые США и Запад передали ВСУ, плохо приспособлены к современным конфликтам, морозам и распутице. Эксперт подчеркнул, что они разрабатывались для войн прошлого столетия и локальных конфликтов, под благоприятные условия аэродромов Европы и США. Хрупкие детали могут просто развалиться в условиях украинских аэродромов, а на поле боя «будут хорошо вспыхивать», уточнил политолог.